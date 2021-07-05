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Мурзагулов высказался о суде с Заремой: «Дело будет развиваться»

13:38
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Бывший председатель Совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о ситуации с возлюбленной владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.

В начале июня Мурзагулов сообщил, что намерен подать в суд на Салихову за обвинения в адрес Шамиля Газизова в помощи «Уфе» во время работы в «Спартаке». Адвокат Заремы рассказал, что никаких подвижек не наблюдается.

«Могу сказать, что дело, безусловно, будет развиваться. Просто юристы порекомендовали дождаться окончания другого суда — Шамиля со «Спартаком», и уже потом сосредоточиться на этой истории. Потому что мешать два суда в одну кучу они не хотели. Поэтому здесь и была пауза. Никаких планов не меняется, все будет делаться», — цитирует Мурзагулова «РБ Спорт».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/rostislav-murzagulov-o-sude-s-zaremoj-plany-ne-menyayutsya-delo-budet-razvivat-sya/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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