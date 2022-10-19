Селюк: «Федотов настраивает футболистов на жесткую игру. И не просто жесткую, а чтобы ломали игроков»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с точки зрения настроя игроков на матчи.

«К сожалению, я не знаю этой темы хорошо, так как не нахожусь в структуре клуба. Но Федотов настраивает футболистов на жесткую игру. И не просто жесткую, а чтобы ломали игроков», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Федотов стал новым главным тренером ЦСКА летом 2022 года. На данный момент его команда с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.