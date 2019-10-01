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Федотов прокомментировал слухи о приходе Карреры на место главного тренера «Оренбурга»

11:26
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов отметил, что слухи о возможном приходе в команду Массимо Карреры напрягали футболистов его команды.

— Эти слухи муссировались какое-то время, при том, что команда — это живые люди, которые эту информацию считывали, находились в состоянии непонимания, они отвлекали от главного действа, что было не очень приятно, -сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России». — Потом как-то само собой все сошло на нет. Единственный ответ на все подобные вопросы — игра команды и результат.

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