Федотов критично оценил игру «Сочи». Южане потерпели первое поражение в чемпионате

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 8-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» в Туле (2:3) выразил мнение, что его команда сама упустила нити игры после раннего гола. У хозяев двумя голами отметился Сергей Ткачев, также перед перерывом отличился Эванс Кангва. Это первое поражение сочинцев в чемпионате-2020/21, они упустили шанс возглавить турнирную таблицу.

— Мы сами творцы сегодняшнего поражения — в том плане, что все хорошо начиналось, мы доминировали, — сказал Федотов в послематчевом комментарии для СМИ. — Наверное, все было настолько хорошо, что после гола постепенно потеряли нити игры. Пытались донести, кричали, но на поле не нашлось возможности встряхнуть команду.

Говорили, что «Арсенал» — команда бьющая, что есть в частности Ткачев и его левая нога, он и еще ряд футболистов обладают поставленным ударом. К сожалению, не доиграли подбор, пропустили гол. А потом еще со стандарта в раздевалку — и можно понять, когда забивает высокорослый футболист, но не в такой ситуации...

После перерыва вышли, перевернули игру, сравняли счет, доминировали, хотели победить — при 2:2 не сложили оружие и не удерживали этот счет, хотели завоевать три очка. Но здесь нас настиг и спутал все планы этот красивейший гол (второй мяч Ткачева). Что против этого делать? Пытались изменить схему, пытались и создали предостаточно полумоментов, могли уйти от поражения.

— «Сочи» прервал серию без поражений и упустил возможность вернуться на первое место. Это как-то влияло на команду — давило или подстегивало?

— Да нет. Мы туда не смотрим. Был матч с «Арсеналом», мы к нему готовились. Не чувствовали и не видели, что команда каким-то образом обращает внимание на это — и начало матча это подтвердило, мы были заряжены и хотели сегодня одержать победу. И мы играли на победу. Мы были готовы обыгрывать «Арсенал», но, как говорится, секундная расслабленность стоила нам очков. (Артем Агапов)