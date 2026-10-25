Футболист «Спартака» Зобнин: «Бориско — молодец, много ударов отразил. Не зря он играет в ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал причину ранних голов ЦСКА в дерби.

25 октября красно-белые уступили армейцам (0:2) в гостевом матче 12-го тура РПЛ.

— Недавно вы проигрывали ЦСКА со счетом 0:3 к 15-й минуте. Сегодня было 0:2. С чем связываешь это?

— Особенность команды ЦСКА. Там очень быстрые игроки. Мы понимали, что они побегут. Они все-таки играют дома. Бориско — молодец, много ударов отразил. Не зря он играет в ЦСКА. У армейцев два вратаря хорошего уровня. Соперника — с победой.

— Ты замечал, что команде нужно время, чтобы вкатываться в игру?

— Не замечал, — сказал Зобнин.

«Спартак» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» 1 ноября.

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