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Сегодня, 22:37

Время начала матча «Краснодар» — «Локомотив» изменено

Иван Шитик
Корреспондент

«Краснодар» объявил о переносе времени начала домашнего матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Встреча должна была начаться в 16.30 по московскому времени, однако стартовый свисток прозвучит в 17.00. Как сообщил пресс-служба «быков», время было изменено «по просьбе основного вещателя».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 27 февраля.

ФК Краснодар
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
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