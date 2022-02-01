Время начала матча «Краснодар» — «Локомотив» изменено

«Краснодар» объявил о переносе времени начала домашнего матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Встреча должна была начаться в 16.30 по московскому времени, однако стартовый свисток прозвучит в 17.00. Как сообщил пресс-служба «быков», время было изменено «по просьбе основного вещателя».

Время начала матча #КраснодарЛоко изменено по просьбе основного вещателя.



Матч 19 тура Тинькофф РПЛ начнется 27 февраля в 17:00 на нашем стадионе. pic.twitter.com/6CIkcGf5gI — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 1, 2022

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 27 февраля.