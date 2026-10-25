Игрок ЦСКА Баринов: «Великолепная победа над «Спартаком», ни единого шанса»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

В составе армейской команды по голу забили Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев.

«Великолепная победа сегодня над «Спартаком». Очень классная игра, супер. Ни единого шанса», — приводит слова Баринова ТАСС.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. В следующем туре чемпионата России армейский клуб встретится с «Оренбургом». Игра состоится 1 ноября.

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