Бушманов о победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби: «Грустный результат для красно-белых и их болельщиков»
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «СЭ» мнением об игре ЦСКА и «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ. Армейцы победили со счетом 2:0 после двух голов в первом тайме.
«ЦСКА просто был лучше, вот и все. Не думаю, что кто-то ожидал, что армейцы забьют свой первый гол в самом начале игры. Такое точно не предугадать. Возможно, это и сломало «Спартак». Затем ЦСКА уже просто играл по счету, особо не атаковал ворота «Спартака». Грустный результат для красно-белых и их болельщиков. Не такого дерби все ожидали», — сказал экс-футболист ЦСКА и «Спартака» Бушманов в комментарии «СЭ».
ЦСКА с 25 очками поднялся на второе место в таблице РПЛ, армейцы уступают лидирующему московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» с 23 очками идет на пятой строчке.
Кирилл Радченко
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
3
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1