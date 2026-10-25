Бушманов о победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби: «Грустный результат для красно-белых и их болельщиков»

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «СЭ» мнением об игре ЦСКА и «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ. Армейцы победили со счетом 2:0 после двух голов в первом тайме.

«ЦСКА просто был лучше, вот и все. Не думаю, что кто-то ожидал, что армейцы забьют свой первый гол в самом начале игры. Такое точно не предугадать. Возможно, это и сломало «Спартак». Затем ЦСКА уже просто играл по счету, особо не атаковал ворота «Спартака». Грустный результат для красно-белых и их болельщиков. Не такого дерби все ожидали», — сказал экс-футболист ЦСКА и «Спартака» Бушманов в комментарии «СЭ».

ЦСКА с 25 очками поднялся на второе место в таблице РПЛ, армейцы уступают лидирующему московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» с 23 очками идет на пятой строчке.

Кирилл Радченко

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