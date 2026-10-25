Карседо о поражении от ЦСКА: «Нельзя пропускать в дерби настолько легко»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

— Почему команда оказалась не готова к первому тайму дерби?

— Мы говорили перед матчем о том, как важно выйти сконцентрированными, но не удалось, пропустили очень быстрый гол. Нельзя пропускать в дерби насколько легко. Мы знали, как ЦСКА разыгрывает угловые, но пропустили. Ребята потом бились, были шансы забить и изменить ход встречи, но, к сожалению, результат такой.

— Почему вышли Бабич и Парада, а Жедсон и Ву оказали на скамейке?

— Решение было обусловлено тем, что мы хотели дать уверенности ребятам, которые показали себя хорошо с «Рубином». Мы считали, что так будет лучше.

— После замены «Спартак» заиграл лучше. Вам не кажется, что нужно было сделать замены раньше?

— Мнения могут быть разные. Второй тайм был хороший. Ребята создали достаточно моментов, чтобы отыграться. Но к сожалению, не хватило реализации.

После победы ЦСКА набрал 25 очков и обошел «Спартак» (23 очка) в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче красно-белые примут «Рубин» в FONBET Кубке России 28 октября.