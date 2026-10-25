Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Карседо о поражении от ЦСКА: «Нельзя пропускать в дерби настолько легко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

— Почему команда оказалась не готова к первому тайму дерби?

— Мы говорили перед матчем о том, как важно выйти сконцентрированными, но не удалось, пропустили очень быстрый гол. Нельзя пропускать в дерби насколько легко. Мы знали, как ЦСКА разыгрывает угловые, но пропустили. Ребята потом бились, были шансы забить и изменить ход встречи, но, к сожалению, результат такой.

— Почему вышли Бабич и Парада, а Жедсон и Ву оказали на скамейке?

— Решение было обусловлено тем, что мы хотели дать уверенности ребятам, которые показали себя хорошо с «Рубином». Мы считали, что так будет лучше.

— После замены «Спартак» заиграл лучше. Вам не кажется, что нужно было сделать замены раньше?

— Мнения могут быть разные. Второй тайм был хороший. Ребята создали достаточно моментов, чтобы отыграться. Но к сожалению, не хватило реализации.

После победы ЦСКА набрал 25 очков и обошел «Спартак» (23 очка) в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче красно-белые примут «Рубин» в FONBET Кубке России 28 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Барселона» — «Реал»: основная информация о матче
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бушманов о победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби: «Грустный результат для красно-белых и их болельщиков»

«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: гости не забили пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости