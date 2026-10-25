Гендиректор ЦСКА Бабаев — о матче со «Спартаком»: «Победа в дерби заслуженная»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.

«В совокупности победа в дерби — заслуженная. Хороший настрой был, хороший план на игру. Рад за ребят. Набрали три очка, которые были очень важны, как лекарство, после обидного поражения от «Динамо», — сказал Бабаев журналистам после матча.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» — с «Локомотивом». Оба матча состоятся 1 ноября.

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