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Карседо о поражении от ЦСКА: «Задержка начала матча? Не будем искать оправданий, условия равны для всех»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в 12-м туре РПЛ.

— Не было ли недооценки соперника?

— Недооценки точно не было. Об этом не может быть речи. Важно относиться серьезно к любому сопернику, тем более когда мы говорим о дерби. Важно было сохранять концентрацию. Бывает такое, что пропускаешь быстро и не сразу можешь найти причины. Пропустив дважды, в дерби отыграться сложно. Мы не должны были этого делать. Мы постараемся одержать победы в других играх. Ничего еще не закончено. Мы находимся в лидирующей группе. Жаль, что не добились желаемого результата. Но нужно продолжать.

— Стало ли для вас удивлением, что результат определили резервные игроки ЦСКА? Готовились к ним?

— Стартовый состав нас не удивил. Мы понимали, что ЦСКА может так играть. Они могли и без нападающего сыграть. К сожалению, мы оказались не готовы в первые секунды и не смогли.

— Матч начался позже запланированного. Есть ли связь между этим и быстро пропущенным голом?

— Задержка была связана с проблемами у вещателя, насколько мне известно. Но никаких оправданий мы искать не будем. Условия были равные для всех.

После 12 туров «Спартак» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (25 очков) идет вторым.

Следующий матч красно-белые проведут 28 октября против «Рубина» в FONBET Кубке России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Спартак

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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