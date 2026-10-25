Карседо о поражении от ЦСКА: «Задержка начала матча? Не будем искать оправданий, условия равны для всех»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в 12-м туре РПЛ.

— Не было ли недооценки соперника?

— Недооценки точно не было. Об этом не может быть речи. Важно относиться серьезно к любому сопернику, тем более когда мы говорим о дерби. Важно было сохранять концентрацию. Бывает такое, что пропускаешь быстро и не сразу можешь найти причины. Пропустив дважды, в дерби отыграться сложно. Мы не должны были этого делать. Мы постараемся одержать победы в других играх. Ничего еще не закончено. Мы находимся в лидирующей группе. Жаль, что не добились желаемого результата. Но нужно продолжать.

— Стало ли для вас удивлением, что результат определили резервные игроки ЦСКА? Готовились к ним?

— Стартовый состав нас не удивил. Мы понимали, что ЦСКА может так играть. Они могли и без нападающего сыграть. К сожалению, мы оказались не готовы в первые секунды и не смогли.

— Матч начался позже запланированного. Есть ли связь между этим и быстро пропущенным голом?

— Задержка была связана с проблемами у вещателя, насколько мне известно. Но никаких оправданий мы искать не будем. Условия были равные для всех.

После 12 туров «Спартак» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (25 очков) идет вторым.

Следующий матч красно-белые проведут 28 октября против «Рубина» в FONBET Кубке России.