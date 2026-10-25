Игрок «Спартака» Барко о поражении от ЦСКА: «Мы очень расстроены из-за результата»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями после матча с ЦСКА (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

— Мы очень расстроены из-за результата. Мы правильно строили игру, действовали неплохо. Мы пропустили, но, к сожалению, у нас просто не получилось отыграться.

— Ты сегодня играл довольно глубоко. В последний раз такое было при Станковиче. Это тренерское решение?

— Конечно, я выполняю задачи и занимаю позицию согласно тому, что просит тренер. Сегодня было нужно, чтобы я помогал в построении атак команды.

— Кто должен быть в воротах у «Спартака»: Максименко или Помазун?

— Мы уверены во всех игроках «Спартака». Все являются очень важной частью команды. Кто будет играть — это решение тренера, с которым мы согласны и только поддерживаем.

— Насколько ты себя считаешь готовым после болезни?

— Три недели были сложные. Какое-то время нужно было на восстановление. Я поскорее хотел вернуться, чтобы быть готовым. Тренировался по максимуму, чтобы снова помогать команде. Сейчас я готов, — сказал Барко журналистам после матча.

«Спартак» с 23 очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре красно-белые сыграют с «Локомотивом» 1 ноября.

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