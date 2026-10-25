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Игрок «Спартака» Барко о поражении от ЦСКА: «Мы очень расстроены из-за результата»

Дарик Агаларов
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился эмоциями после матча с ЦСКА (0:2) в 12-м туре чемпионата России.

— Мы очень расстроены из-за результата. Мы правильно строили игру, действовали неплохо. Мы пропустили, но, к сожалению, у нас просто не получилось отыграться.

— Ты сегодня играл довольно глубоко. В последний раз такое было при Станковиче. Это тренерское решение?

— Конечно, я выполняю задачи и занимаю позицию согласно тому, что просит тренер. Сегодня было нужно, чтобы я помогал в построении атак команды.

— Кто должен быть в воротах у «Спартака»: Максименко или Помазун?

— Мы уверены во всех игроках «Спартака». Все являются очень важной частью команды. Кто будет играть — это решение тренера, с которым мы согласны и только поддерживаем.

— Насколько ты себя считаешь готовым после болезни?

— Три недели были сложные. Какое-то время нужно было на восстановление. Я поскорее хотел вернуться, чтобы быть готовым. Тренировался по максимуму, чтобы снова помогать команде. Сейчас я готов, — сказал Барко журналистам после матча.

«Спартак» с 23 очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре красно-белые сыграют с «Локомотивом» 1 ноября.

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Эсекьель Барко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
3
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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