«Зенит» — махачкалинское «Динамо»: гости не забили пенальти

Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро не смог реализовать пенальти в матче 12-го тура чемпионата России против «Зенита».

Главный арбитр Антон Фролов назначил 11-метровый за фол Нино на Миро в штрафной площади сине-бело-голубых. На 16-й минуте форвард «Динамо» пробил мимо ворот. Счет в игре по-прежнему 0:0.