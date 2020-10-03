Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Известиям» поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

— Чего вы ждете от предстоящего суперматча? Кто фаворит?

— Фаворита не вижу. В принципе обе команды подошли к игре в отличном настроении. «Спартак» и «Зенит» демонстрируют сейчас хороший футбол, достойные результаты. Лично я хочу увидеть атакующую и зрелищную игру.

— Ряд экспертов считают, что победитель этого матча получит психологическое преимущество в борьбе за чемпионство.

— Думаю, пока рано говорить о чемпионстве. Все-таки это только 10-й тур, вся борьба еще впереди. Тем не менее команда-победитель получит дополнительную уверенность — довольно важный момент в психологическом плане, но не решающий.

— Тот факт, что, в отличие от основных конкурентов, «Спартак» не выступает в еврокубках, сыграет на руку подопечным Тедеско? Все-таки матчи на два фронта отнимают много сил.

— Я так не думаю. Все наши клубы стремятся к тому, чтобы занять место повыше и играть в еврокубках. Когда ты не участвуешь в них, то для такого клуба, как «Спартака», это провал и трагедия.