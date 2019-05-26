17:44 26 мая | Футбол — РПЛ

Фанаты "Спартака" жестко отреагировали на пятое место команды в сезоне-2018/19

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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" в своем Твиттере жестко отреагировало на поражение команды в матче 30-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). Красно-белые заняли итоговое пятое место в РПЛ, пропустив вперед ЦСКА.

"Ваше безволие станет легендой". "Спартак" бесславно слил сезон в заключительном матче чемпионата, проиграв в гостях "Оренбургу" (0:2) и лишившись путевки в групповой турнир Лиги Европы. Только пятое место в чемпионате России, - сообщается в Твиттере "Фратрии".

 

Оренбург - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
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