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Колосков о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это бесполезное сотрясение воздуха. Надо смириться»

Колосков высказался о решении фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за внедрения Fan ID
Екатерина Савостина
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении фанатских объединений «Спартака», которые решили бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор.

Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

24 января болельщики «Спартака» объявили о своем решении бойкотировать матчи, где будет использоваться Fan ID. Бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона. Позже об отказе от оформления паспорта болельщика объявили фанаты «Ростова».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4585933-koloskov-bolelschikam-spartaka-hotite-byt-na-stadione-prihodite-net-vash-vybor.html
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