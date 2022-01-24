Колосков о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это бесполезное сотрясение воздуха. Надо смириться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении фанатских объединений «Спартака», которые решили бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Болельщики «Спартака» давно об этом говорят. Закон уже принят, подписан президентом. Кому хуже от этого? У фанатов есть абонементы на матчи, руководителям клуба надо с ними пообщаться, объяснить, что возврата не будет. Хотите быть на стадионе, болеть за «Спартак» — приходите, нет — это ваш выбор.

Сомневаюсь, что кто-то не выполнит закон. РПЛ выходила с предложением принятия закона о Fan ID. Поэтому сейчас это бесполезное сотрясение воздуха. С этим надо смириться», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

24 января болельщики «Спартака» объявили о своем решении бойкотировать матчи, где будет использоваться Fan ID. Бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона. Позже об отказе от оформления паспорта болельщика объявили фанаты «Ростова».