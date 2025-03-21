Футбол
21 марта, 23:18

Фанаты «Партизана» поприветствовали футбольный ЦСКА на матче Евролиги: «Добро пожаловать, братья армейцы»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Фанаты баскетбольного «Партизана» посвятили баннер болельщикам футбольного ЦСКА на матче против турецкого «Анадолу Эфес» в Евролиге.

«Добро пожаловать, братья армейцы», — говорится в приветствии на арене.

22 марта ЦСКА в Белграде сыграет в товарищеском матче с «Партизаном». Начало — в 20.00 по московскому времени. Перед игрой футболисты посетили матч баскетбольного «Партизана» в Евролиге.

Видео с матча выложил голкипер армейцев Игорь Акинфеев. «Друзья, вот так встречают ЦСКА», — сказал вратарь, показав как сербские фанаты скандируют: «ЦСКА» перед игрой.

Также видео с матча поделился директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

