21 марта, 20:24

Гендиректор «Крыльев» Тер-Абрамян: «Осинькин полностью посвящает себя команде»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал слухи о том, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин запросил неустойку за свое увольнение.

Ранее появилась информация, что «Крылья» могут уволить Осинькина. По информации инсайдера Ивана Карпова, 59-летний специалист потребовал около 18 млн рублей — всю зарплату до конца контракта.

«Игорь Витальевич — наш тренер, полностью посвящает себя команде и делает все возможное для того, чтобы наши «Крылья» взлетели. Все сплетни про неустойки...или какие-то баснословные выплаты — являются всего лишь сплетнями! Последние несколько дней являются примером того, с какой скоростью распространяется недостоверная информация», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

«Крылья Советов» с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

Осинькина все-таки уволят из «Крыльев»? Известны кандидаты на замену — Игнашевич в их числе

Источник: Telegram-канал Роберт Тер-Абрамяна
