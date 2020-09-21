РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спасибо за евросезон!» Баннер фанатов «Динамо»

19:10
Баннер фанатов «Динамо». Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Баннер фанатов «Динамо». Фото Севастиан Терлецкий, "СЭ"
Теги:

Болельщики «Динамо» вывесили издевательский баннер на матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Болельщики написали команде «Спасибо за евросезон!»

В еврокубках-2020/21 «Динамо» провело только один матч. Команда Кирилла Новикова уступила тбилисскому «Локомотиву» во втором отборочном раунде Лиги Европы (1:2 в Грузии).

Динамо — Ахмат

Опрос

проголосовало: 12043
Все опросы
Кто должен тренировать «Динамо»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Провал «Динамо» и отбор «Ростова»




Прямой эфир
Прямой эфир