«Спасибо за евросезон!» Баннер фанатов «Динамо»

Болельщики «Динамо» вывесили издевательский баннер на матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». Болельщики написали команде «Спасибо за евросезон!»

В еврокубках-2020/21 «Динамо» провело только один матч. Команда Кирилла Новикова уступила тбилисскому «Локомотиву» во втором отборочном раунде Лиги Европы (1:2 в Грузии).