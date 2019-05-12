18:12 | Футбол — РПЛ

"FAN ID – золотой гроб российского футбола": фанаты "Спартака" против паспорта болельщика

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Активные болельщики "Спартака" продолжают протест против введения в российском футболе "Паспорта болельщика". На домашнем матче 28-го тура чемпионата России с "Уфой" фанаты вывесили баннер "FAN ID – золотой гроб российского футбола".

Отметим, что подобные акции проходили как минимум на домашних матчах ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива". (Александр Рогулев)

Спартак - Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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