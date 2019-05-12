"FAN ID – золотой гроб российского футбола": фанаты "Спартака" против паспорта болельщика

Активные болельщики "Спартака" продолжают протест против введения в российском футболе "Паспорта болельщика". На домашнем матче 28-го тура чемпионата России с "Уфой" фанаты вывесили баннер "FAN ID – золотой гроб российского футбола".

Отметим, что подобные акции проходили как минимум на домашних матчах ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива". (Александр Рогулев)

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