«Факел» — «Зенит»: Малком сравнял счет

Нападающий «Зенита» Малком сравнял счет в матче 12-го тура РПЛ против «Факела» — 1:1.

На 28-й минуте бразилец реализовал выход 1 на 1 после передачи Деяна Ловрена.

25-летний Малком забил восьмой гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Теперь бразилец делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Эдуардом Сперцяном («Краснодар») и Кристианом Нобоа («Сочи»). При этом Малком забил все свои голы с игры, у Сперцяна — 3 мяча с пенальти, а у Нобоа — 5.