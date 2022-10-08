В «Базеле» оценили результативность Чалова: «Мы очень рады, что Федор так много забивает»
В «Базеле» оценили результативность Федора Чалова
Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер в разговоре с «СЭ» оценил результативность экс-нападающего клуба Федора Чалова.
Форвард ЦСКА провел вторую часть прошлого сезона в аренде в швейцарском клубе.
«Не могу в данный момент сказать, сожалеет ли «Базель» об отъезде Чалова в ЦСКА. Можем лишь ответить, что «Базель» желает россиянину всего наилучшего в этом сезоне! Мы очень рады, что сейчас Федор так много забивает и находится в такой прекрасной форме!» — сказал Уолтер «СЭ».
В текущем сезоне на счету Чалова 8 голов в 12 матчах за армейцев.
08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
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|
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|24.10
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|
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
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|
|
Филипе Силва Малком
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|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Александр Соболев
Спартак
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|
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|2
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|1
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