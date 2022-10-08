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8 октября, 14:48

Губерниев: «Если Малком и Клаудиньо захотели жить в России, то они молодцы, по нынешним временам это редкость»

Губерниев поделился мнением о том, что игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

«Это же прекрасно! Теперь у нас будет больше шансов в поединке с Киргизией. Если Малком и Клаудиньо захотели жить в России, то они молодцы. Данный поступок можно поприветствовать, ведь по нынешним временам это редкость. Они принесут пользу нашей сборной, но вопрос только с кем. В каких турнирах? В товарищеских матчах они принесут пользу, но кому она нужна? Можно только порадоваться за этих граждан Российской Федерации, которые будут платить налоги и радовать зрителей. Молодцы!» — цитирует Sport24 Губерниева.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея такого поступка — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых в августе 2021 года, до этого он выступал за «РБ Брагантино».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-po-nyneshnim-vremenam-eto-redkost-guberniyev-o-zhelanii-malkoma-i-klaudino-poluchit-rossiyskoye-grazhdanstvo
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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