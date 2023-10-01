«Факел» — «Сочи»: ошибку Сафьяна помог исправить ВАР Мешков. Пенальти назначен правильно
На 40-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Факел» — «Сочи» арбитр Роман Сафьян не успел за развитием атаки хозяев поля и неверно оценил единоборство Марсело с Евгением Марковым, случившееся в штрафной площади сочинской команды.
Защитник подбил правую ногу сопернику, нарушив правила. За это следовало наказать его 11-метровым ударом. Так в итоге и произошло. Ошибка судьи была исправлена с помощью видеоассистентов Виталия Мешкова и Варанцо Петросяна.
«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|4
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|15-21
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|
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|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
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|2
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|5
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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