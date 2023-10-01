«Факел» — «Сочи»: ошибку Сафьяна помог исправить ВАР Мешков. Пенальти назначен правильно

На 40-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Факел» — «Сочи» арбитр Роман Сафьян не успел за развитием атаки хозяев поля и неверно оценил единоборство Марсело с Евгением Марковым, случившееся в штрафной площади сочинской команды.

Защитник подбил правую ногу сопернику, нарушив правила. За это следовало наказать его 11-метровым ударом. Так в итоге и произошло. Ошибка судьи была исправлена с помощью видеоассистентов Виталия Мешкова и Варанцо Петросяна.

«Факел» — «Сочи». Фото Скриншот из трансляции