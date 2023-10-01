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Судейство

Сегодня, 14:56

«Факел» — «Сочи»: ошибку Сафьяна помог исправить ВАР Мешков. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
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На 40-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Факел» — «Сочи» арбитр Роман Сафьян не успел за развитием атаки хозяев поля и неверно оценил единоборство Марсело с Евгением Марковым, случившееся в штрафной площади сочинской команды.

Защитник подбил правую ногу сопернику, нарушив правила. За это следовало наказать его 11-метровым ударом. Так в итоге и произошло. Ошибка судьи была исправлена с помощью видеоассистентов Виталия Мешкова и Варанцо Петросяна.

«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции
«Факел» — «Сочи».
Фото Скриншот из трансляции

РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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