Дзюба показал опухший глаз после рассечения брови в матче с «Пари НН»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в своих соцсетях показал опухший глаз после рассечения брови в матче с «Пари НН» (1:0).
«Все нормально, не переживайте, небольшое повреждение, но шрамы украшают мужчину. Всем прекрасного настроения!» — сказал футболист.
Во время матча 10-го тура РПЛ Дзюба получил небольшое повреждение на 75-й минуте и медикам пришлось заклеить рану на лице.
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|
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|
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|3
|5
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|9
|
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|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
15
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|9
|2
|0
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
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|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
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|К
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Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
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|1
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