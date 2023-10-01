Дзюба показал опухший глаз после рассечения брови в матче с «Пари НН»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в своих соцсетях показал опухший глаз после рассечения брови в матче с «Пари НН» (1:0).

«Все нормально, не переживайте, небольшое повреждение, но шрамы украшают мужчину. Всем прекрасного настроения!» — сказал футболист.

Во время матча 10-го тура РПЛ Дзюба получил небольшое повреждение на 75-й минуте и медикам пришлось заклеить рану на лице.