«Факел» продлил контракт с Шепиловым

«Факел» продлил контракт с полузащитником Денисом Шепиловым ?



Наш воспитанник выступает за первую команду клуба с октября 2020 года. На его счету 38 матчей за «Факел» и один забитый мяч.



Идём вперёд вместе, Денис! ??

#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/e8W6GqWfIc