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Сегодня, 09:23

«Факел» продлил контракт с Шепиловым

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Факела» Денис Шепилов продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Срок нового соглашения с 21-летним россиянином не сообщается.

В минувшем сезоне воспитанник «Факела» провел 24 матча в ФНЛ и не отметился результативными действиями. Также Шепилов забил один гол в 4 матчах Кубка России.

ФК Факел (Воронеж)
1
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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