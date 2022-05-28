Кассьерра признан лучшим игроком «Сочи» в мае по версии болельщиков

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра признан болельщиками лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний колумбиец в мае провел два матча, оформив хет-трик в заключительном туре Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1).

В минувшем сезоне Кассьерра провел 22 матча в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.