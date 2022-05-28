Фарке рассказал, почему ушел из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал об уходе из российского клуба.

«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на проблемах клуба, — приводит слова Фарке Kicker. — Но со временем я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет».

По словам 45-летнего немецкого специалиста, его семья и друзья в Германии беспокоились о нем.

«Я также заметил, что моя семья и друзья дома беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются», — сказал он.

Фарке возглавлял «Краснодар» с 13 января до 2 марта. Контракт тренера с клубом был расторгнут по взаимному согласию.