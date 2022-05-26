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Сегодня, 13:12

«Факел» планирует приобрести нескольких игроков летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Факел» планирует усиленно поработать на трансферном рынке этим летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в воронежском клубе ищут вратаря, левого крайнего защитника, двух центральных защитников, опорного и центрального полузащитников, а также двух нападающих.

При этом в «Факеле» рассчитывают сохранить около 70 процентов нынешнего состава, точечно укрепив несколько позиций, а также продублировав их для глубины скамейки.

В прошедшем сезоне «Факел» занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге и вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/fakel-ozhidaet-prikhoda-bolshoy-gruppy-novichkov-1275677/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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 23 1 4
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