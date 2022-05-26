«Факел» планирует приобрести нескольких игроков летом

«Факел» планирует усиленно поработать на трансферном рынке этим летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в воронежском клубе ищут вратаря, левого крайнего защитника, двух центральных защитников, опорного и центрального полузащитников, а также двух нападающих.

При этом в «Факеле» рассчитывают сохранить около 70 процентов нынешнего состава, точечно укрепив несколько позиций, а также продублировав их для глубины скамейки.

В прошедшем сезоне «Факел» занял второе место в Олимп — Футбольной национальной лиге и вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу.