Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:51

Игорь Колыванов считает, что «Динамо» не пострадает в случае уходо Сандро Шварца

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением по поводу возможного ухода Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

«После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц уйдет, то игра динамовцев кардинально не поменяется. Они не начнут играть строго от обороны», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Он также отметил, что клубу необходимо усилить оборону, так как в последних матчах «Динамо» плохо играл.

«Если Шварц покинет клуб, то ничего страшного. У нас есть специалисты, которые могут прийти на его место, а его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил», — добавил Колыванов.

24 мая немецкие СМИ писали, что Шварц может возглавить «Герту». По итогам сезона-2021/22 «Динамо» под руководством Шварца заняло 3-е место в Тинькофф РПЛ. Контракт тренера с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России. начало — в 17.00 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4706573-kolyvanov-esli-shvarc-ujdyot-iz-dinamo-to-nichego-strashnogo-est-svoi-specialisty.html
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Факел» планирует приобрести нескольких игроков летом
В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о смене названия клуба
«Факел» продлил контракт с Брызгаловым
Губерниев считает, что Дзюба мог бы снова заиграть в «Спартаке»
Агент Сильянова: «Он вернулся в «Локомотив», переговоры ни с кем не ведем»
Колосков о Дзюбе в «Спартаке»: «А почему бы и нет? Все возможно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нижнем Новгороде» опровергли информацию о смене названия клуба

«Факел» планирует приобрести нескольких игроков летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости