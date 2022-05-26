Игорь Колыванов считает, что «Динамо» не пострадает в случае уходо Сандро Шварца

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением по поводу возможного ухода Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

«После зимнего перерыва игра у «Динамо» поблекла. Если Шварц уйдет, то игра динамовцев кардинально не поменяется. Они не начнут играть строго от обороны», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Он также отметил, что клубу необходимо усилить оборону, так как в последних матчах «Динамо» плохо играл.

«Если Шварц покинет клуб, то ничего страшного. У нас есть специалисты, которые могут прийти на его место, а его стоит только поблагодарить за третью строчку в чемпионате, за команду, которую он построил», — добавил Колыванов.

24 мая немецкие СМИ писали, что Шварц может возглавить «Герту». По итогам сезона-2021/22 «Динамо» под руководством Шварца заняло 3-е место в Тинькофф РПЛ. Контракт тренера с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.

29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России. начало — в 17.00 мск.