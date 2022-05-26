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Фетисов: «Какой прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Надо выравнивать свой чемпионат»

Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА об участии российских клубов в еврокубках
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках.

«Без еврокубков российский футбол перестанет развиваться? Да ладно! А мы прям были в Европе на ведущих ролях. Победы «Зенита» и ЦСКА в Кубке УЕФА? Это утешительный кубок. Да и при чем здесь это? Давайте вспомним 88-й год тогда. Какой у нас прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Что это это такое? Да и кто сказал, что мы не будем развиваться? Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи. Нужно создавать одинаковые условия для клубов. Ну, не играем в Европе. И что? Самое время сейчас принимать правильные решения! Нужно искать людей, которые это могут все организовать. Сколько можно сидеть на одном и том же! Одни те же люди везде!», — сказал Фетисов «СЭ».

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

Александер Чеферин
Вячеслав Фетисов
УЕФА
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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