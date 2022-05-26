Фетисов: «Какой прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Надо выравнивать свой чемпионат»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках.

«Без еврокубков российский футбол перестанет развиваться? Да ладно! А мы прям были в Европе на ведущих ролях. Победы «Зенита» и ЦСКА в Кубке УЕФА? Это утешительный кубок. Да и при чем здесь это? Давайте вспомним 88-й год тогда. Какой у нас прогресс от того, что мы участвуем в еврокубках? Что это это такое? Да и кто сказал, что мы не будем развиваться? Надо искать футболистов, выравнивать чемпионат, убирать клубы-олигархи. Нужно создавать одинаковые условия для клубов. Ну, не играем в Европе. И что? Самое время сейчас принимать правильные решения! Нужно искать людей, которые это могут все организовать. Сколько можно сидеть на одном и том же! Одни те же люди везде!», — сказал Фетисов «СЭ».

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.