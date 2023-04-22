«Факел» — «Оренбург»: арбитр отменил гол игрока хозяев Аппаева
Нападающий «Факела» Хызыр Аппаев забил на 51-й минуте матча с «Оренбургом» в 24-м туре РПЛ, но взятие ворот было отменено — 1:2.
Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР и просмотра момента отменил гол, так как в развитии атаки игрок «Факела» Мохамед Брахими сфолил против Ренато Гойковича.
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|2
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|9
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|
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|24
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|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
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|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
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|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
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|
ЦСКА – Локомотив
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|
Спартак – Краснодар
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Спартак
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|
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