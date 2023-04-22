«Факел» — «Оренбург»: арбитр отменил гол игрока хозяев Аппаева

Нападающий «Факела» Хызыр Аппаев забил на 51-й минуте матча с «Оренбургом» в 24-м туре РПЛ, но взятие ворот было отменено — 1:2.

Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР и просмотра момента отменил гол, так как в развитии атаки игрок «Факела» Мохамед Брахими сфолил против Ренато Гойковича.