«Факел» — «Оренбург»: Перес избежал удаления. Пенальти назначен правильно
На 29-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев, занимавший хорошую позицию, увидел фол Матиаса Переса, который попал ногой в голову Георгию Гонгадзе, и правильно назначил 11-метровый удар. При этом судья вынес защитнику предупреждение. Оно могло бы стать для Переса уже вторым в этой игре, если бы рефери на 3-й минуте заметил, что оренбуржец характерным жестом выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева. Его тогда следовало предупредить за неспортивное поведение.
«Факел» — «Оренбург». Контакт Матиаса Переса и Георгия Гонгадзе.
«Факел» — «Оренбург». Желтая карточка Матиасу Пересу.
«Факел» — «Оренбург». Матиас Перес.
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|
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|
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|
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|6
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|39
|
6
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|
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|9
|4
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|
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|4
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|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
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30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
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|К
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Максим Ненахов
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