«Акрон» — «Динамо» Махачкала: Дзюба открыл счет в матче

«Акрон» забил гол в домашнем матче с махачкалинским «Динамо» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 74-й минуте забил Артем Дзюба. 36-летний россиянин забил 9-й гол в 19 матчах сезона РПЛ.