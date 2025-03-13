Москва выделила участок для строительства центра подготовки сборных команд по футболу

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город выделил Российскому футбольному союзу (РФС) земельный участок на северо-западе столицы для строительства центра подготовки сборных команд.

«Центр подготовки сборных команд России по футболу появится в составе крупного спортивного кластера, который формируется в Мневниковской пойме. Для строительства комплекса площадью почти 32,6 тысячи квадратных метров город предоставил Российскому футбольному союзу земельный участок на улице Нижние Мневники. В современном центре спортсмены смогут полноценно готовиться к международным соревнованиям и товарищеским матчам», — рассказал Ефимов mos.ru.

В главном здании будет размещена спортивная база, где спортсмены смогут проживать во время сборов. Там же расположатся научно-медицинский диагностический блок, VAR-центр для работы видеоарбитров, а также академия РФС и ее офис.