«Факел» примет «Локомотив» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 11 мая. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, начало — в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Факел» — «Локомотив» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Факел» замыкает турнирную таблицу чемпионата России с 16 очками. «Локомотив» перед туром располагается на шестой строчке с 46 очками. В матче первого круга в ноябре 2024 года железнодорожники победили воронежцев со счетом 2:1.