«Факел» — «Локомотив»: Дзюба и Изидор выйдут в стартовом составе

«Факел» и «Локомотив» объявили составы на матч 2-го тура РПЛ.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Магаль, Калинин, Альшин, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

Запасные: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Якимов, Черняков, Багамаев, Долгов, Максимов, Ивахнов.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Изидор.

Запасные: Худяков, Ненахов, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Глушенков, Сарвели.

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 30 июля в Воронеже и начнется в 17.30 по московскому времени.