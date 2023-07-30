ФК «Сочи» представил новую игровую форму, которая была создана нейросетью

Футбольный клуб «Сочи» представил новую игровую форму команды на сезон-2023/24.

Домашний комплект формы команды выполнен в белом цвете с элементом графического узора на майке, который был создан с помощью нейросети.

В первом туре РПЛ «Сочи» обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Сегодня, 30 июля, в матче второго тура чемпионата России сочинцы сыграют с «Краснодаром», начало встречи — 20.00 мск.