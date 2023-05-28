«Факел» — «Крылья Советов»: Акбашев удвоил преимущество хозяев

Полузащитник «Факела» Роман Акбашев забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 57-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Воронежцы ведут в счете — 2:0.

Для 31-летнего Акбашева этот забитый мяч стал шестым в текущем сезоне

Ранее на 12-й минуте встречи отличился хавбек «Факела» Андрей Мендель.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Крылья Советов».