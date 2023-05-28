«Факел» — «Крылья Советов»: Акбашев удвоил преимущество хозяев
Полузащитник «Факела» Роман Акбашев забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 57-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Воронежцы ведут в счете — 2:0.
Для 31-летнего Акбашева этот забитый мяч стал шестым в текущем сезоне
Ранее на 12-й минуте встречи отличился хавбек «Факела» Андрей Мендель.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Факел» — «Крылья Советов».
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|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|31-50
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|
15
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|29
|4
|6
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|4
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Крылья Советов
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