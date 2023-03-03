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Судейство

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«Факел» — «Химки»: судья не назначил пенальти в пользу воронежцев и не вынес им три предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
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На 18-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» арбитр Артем Чистяков отреагировал на действия воронежца Кирилла Суслова и правильно наказал его 11-метровым. Защитник пытался сыграть в мяч, но в итоге попал по ноге выскочившему перед ним Владимиру Хубулову.

Скриншот из трансляции

Выполнявший пенальти Резиуан Мирзов забыл правила. Он нанес удар, мяч попал в штангу и, не коснувшись никого из игроков, отскочил к Мирзову. Тот добил его в воротам. Такой гол по правилам не засчитывается.

При этом рефери не прибег к такому же наказанию на 8-й минуте, когда в противоположной штрафной площади защитник подмосковной команды Лео Андраде корпусом и рукой толкнул в спину соперника — Хызыра Аппаева, который готовился принять мяч. Чистякову следовало назначить пенальти.

Скриншот из трансляции
Скриншот из трансляции

Бросилось в глаза большое число фолов игроков «Факела», за которые арбитр ошибочно не вынес предупреждения: на 1-й минуте (за удар соперника рукой в лицо), на 11-й (за срыв перспективной атаки) и на 28-й (еще один удар соперника рукой в лицо).

Скриншот из трансляции
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
11
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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Зенит

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П
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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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