Губерниев отреагировал на слова Тарасовой о том, что российский футбол примитивен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о том, что российский футбол примитивен, а фигурное катание является искусством.

«Вы хотите с ней поспорить? У нас футбол слабый, а фигурное катание у нас сильное. Солнце восходит на востоке, а садится на западе. Фигурное катание — это искусство, а футбол — примитивен. Нужно стремиться к тому, чтобы он был не примитивным», — приводит слова Губерниева Legalbet.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спортсменом 2022 года в России была признана фигуристка Камила Валиева. За чемпионку Европы проголосовали 7% опрошенных.