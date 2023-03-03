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Сегодня, 20:14

Хореограф группы Тутберидзе поддержал слова Тарасовой о «примитивности» российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой о том, что российский футбол примитивен, а фигурное катание является искусством.

«С Татьяной Анатольевной я соглашусь, что фигурное катание — это вид спорта, который очень близок к искусству. По поводу примитивности футбола: если брать то, как играют наши команды, то можно так сказать, но, наверное, «примитивность» жестковато звучит. То, что уровень слабоват — это точно. Вот как играет Месси или Мбаппе — это уже искусство в футболе!» — приводит слова Железнякова Legalbet.

С конца февраля 2022 года российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны. Российские фигуристы по решению ISU также не принимают участия в международных стартах, из-за чего пропустили чемпионат мира во Франции.

Источник: https://legalbet.ru/news/horeograf-gruppi-tutberidze-podderzhal-slova-tarasovoj/
Фигурное катание
Футбол
Алексей Железняков
Татьяна Тарасова
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«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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