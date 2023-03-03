Ломаев: «Пиняев до последнего не знал, перейдет ли в «Локомотив»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал переход полузащитника самарцев Сергея Пиняева в московский «Локомотив».

«Уход Пиняева? Мы с ним общались, он до последнего сам не знал, перейдет или нет. Но Пиняев принял такое решение, все пожелали ему удачи. Для нашей команды не первый раз, когда уходят лидеры, и нужно кем-то заменять, перестраивать игру. По первым двум матчам можно сказать, что уход лидеров прошел незаметно, грубо говоря», — приводит слова Ломаева Sport24.

В начале января Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.