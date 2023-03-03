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Ломаев: «Пиняев до последнего не знал, перейдет ли в «Локомотив»

Ломаев прокомментировал переход Сергея Пиняева в «Локомотив»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал переход полузащитника самарцев Сергея Пиняева в московский «Локомотив».

«Уход Пиняева? Мы с ним общались, он до последнего сам не знал, перейдет или нет. Но Пиняев принял такое решение, все пожелали ему удачи. Для нашей команды не первый раз, когда уходят лидеры, и нужно кем-то заменять, перестраивать игру. По первым двум матчам можно сказать, что уход лидеров прошел незаметно, грубо говоря», — приводит слова Ломаева Sport24.

В начале января Пиняев подписал контракт с «Локомотивом» до декабря 2026 года.

В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провел 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-lomayev-pinyayev-do-poslednego-ne-znal-pereydetli-v-lokomotiv
Иван Ломаев
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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