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Сегодня, 19:13

Ковтун считает, что в следующем сезоне «Ростов» будет бороться за призовые места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростсельмаша» Юрий Ковтун оценил перспективы ростовского клуба в следующем сезоне РПЛ.

«Четвертое место в РПЛ — большое событие для «Ростова» и Карпина. Валерий Георгиевич создал эту команду, организовал ее и привил правильную игровую концепцию, чтобы стать крепкой командой. У ростовчан есть свой стиль, ребята притерлись друг к другу в РПЛ. Я думаю, что они сохранят этих игроков на следующий сезон. Возможно, будет какая-то точечная селекция. «Ростов» в следующем сезоне также будет крепкой командой, которая будет бороться за призы. Они будут добиваться этого не в каких-то отдельных матчах, а будут уверенно играть на протяжении всего сезона», — цитирует Ковтуна Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» набрал 53 очка в 30 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали завоевал ЦСКА. Бронзовые награды достались «Спартаку».

Источник: https://metaratings.ru/news/kovtun-v-sleduyushem-sezone-rostov-budet-borotsya-za-prizovye-mesta-v-rpl-257764/
Юрий Ковтун
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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