«Факел» — «Енисей»: где смотреть и во сколько начало ответного переходного матча

В субботу, 10 июня «Факел» на своем поле примет «Енисей» в ответном переходном матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Начало игры — в 17.30 по московскому времени.

В первой встрече воронежцы одержали победу со счетом 1:0.

Следить за матчем «Факел» — «Енисей» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru.