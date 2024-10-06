«Факел» — «Динамо» Махачкала: воронежцы сделали тройную замену в первом тайме

«Факел» сделал тройную замену в первом тайме матча против махачкалинского «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

Перестановки произошли на 35-й минуте при счете 0:1 в пользу махачкалинцев. Вместо Вячеслава Якимова, получившего повреждение, на поле вышел Николай Гиоргобиани. Кроме того, Игорь Юрганов заменил Сергея Божина, а Алексей Каштанов — Владимира Ильина.

Тройная замена в первом тайме — первый случай в истории РПЛ.