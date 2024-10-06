«Факел» — «Динамо» Махачкала: гости выигрывают после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Факел» в матче 11-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте забил Гамид Агаларов.

«Факел» сделал тройную замену в первые 45 минут. Вместо Вячеслава Якимова, получившего повреждение, на поле вышел Николай Гиоргобиани. Кроме того, Игорь Юрганов заменил Сергея Божина, а Алексей Каштанов — Владимира Ильина.