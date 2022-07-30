«Факел» — «Динамо»: хозяева забили 2 гола за 2 минуты после перерыва и сравняли счет

«Факел» сравнял счет в домашнем матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» — 2:2.

Воронежцы забили два гола за две минуты после начала второго тайма. Сначала на 46-й минуте Георгий Гонгадзе добил мяч в ворота бело-голубых после розыгрыша углового, а минуту спустя отличился Роман Акбашев.

После первого тайма «Факел» проигрывал со счетом 0:2. Все два гола забил нападающий «Динамо» Федор Смолов.