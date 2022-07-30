«Факел» и «Динамо» забили 3 гола в первые 4 минуты второго тайма
«Факел» и «Динамо» забили 3 гола в первые 4 минуты второго тайма матча 3-го тура РПЛ.
Сначала на 46-й минуте забил форвард воронежцев Георгий Гонгадзе, после этого на 48-й минуте отличился полузащитник хозяев Роман Акбашев.
Через минуту защитник «Факела» Василий Черов отправил мяч в свои ворота после прострела в штрафную. «Динамо» ведет со счетом 3:2.
После первого тайма «Динамо» выигрывало со счетом 2:0. Оба гола в первой половине встречи забил Федор Смолов.
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|
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|1
|1
|0
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|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
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|1
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|
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|
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|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
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|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
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|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
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|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
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|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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|Г
|
|
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Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
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Краснодар
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|1
|0
|
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Локомотив
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|0
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