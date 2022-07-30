«Факел» и «Динамо» забили 3 гола в первые 4 минуты второго тайма

«Факел» и «Динамо» забили 3 гола в первые 4 минуты второго тайма матча 3-го тура РПЛ.

Сначала на 46-й минуте забил форвард воронежцев Георгий Гонгадзе, после этого на 48-й минуте отличился полузащитник хозяев Роман Акбашев.

Через минуту защитник «Факела» Василий Черов отправил мяч в свои ворота после прострела в штрафную. «Динамо» ведет со счетом 3:2.

После первого тайма «Динамо» выигрывало со счетом 2:0. Оба гола в первой половине встречи забил Федор Смолов.