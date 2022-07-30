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Сегодня, 16:04

Агент Изидора заявил об интересе к игроку со стороны клубов из Германии

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

«Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в «Локомотиве», в Москве», — сказал Шварц «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего французского футболиста в 6 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что зимой беседовал с нападающим о его будущем.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

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19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
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Спартак
Оренбург

П1

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1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

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