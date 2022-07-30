Агент Изидора заявил об интересе к игроку со стороны клубов из Германии

Агент Себастьян Шварц, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем игрока.

«Вильсон покинет команду по окончании сезона? Клубы из Германии очень заинтересованы в Изидоре. Но этот сезон он проведет в «Локомотиве», в Москве», — сказал Шварц «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего французского футболиста в 6 миллионов евро.

В комментарии «СЭ» спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что зимой беседовал с нападающим о его будущем.